Черчесов: российские футболисты оказались более удачливыми в матче со словенцами

Российские футболисты в субботу обыграли словенцев со счетом 2:1.

"Это игра на шесть очков, мы настраивались на такой матч, в принципе, он такой и получился, - сказал Черчесов. - Все-таки сборная Словении - это очень организованная хорошая команда, она уже который матч не проигрывает, все время играет компактно, удачно. Есть игроки и мирового уровня - это и Ян Облак, и, естественно, другие игроки, поэтому мы готовились к серьезной игре. У нас игроки тоже такого же класса, поэтому у нас сомнений не было, что сегодня будет хорошая игра".

"Я и на установке сказал, что сегодня чашу весов мы должны склонить в свою сторону, потому что игра будет напряженная. Та команда, которая проявит больший характер, она и выиграет. Сегодня мы оказались более удачливы", - добавил он.

Черчесов рассказал о тактических изменениях по ходу игры.

"Если говорить про Рифата Жемалетдинова, он играл, как вы правильно сказали, на той же позиции, что и в "Локомотиве". Для него это привычная позиция, он себя там комфортно чувствовал и поэтому он играл там. С другой стороны, они [словенцы] быстро уходят в контратаки, нам нужно было и середину закрыть, и фланги закрыть. Но во время игры мы поменяли еще тактику - вместо ромбика стали играть 5-4-1 и игру довели до победы", - подчеркнул он.