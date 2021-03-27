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ЧМ-2022 по футболу
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Черчесов: российские футболисты оказались более удачливыми в матче со словенцами

Сборная России победила в матче отборочного турнира чемпионата мира со счетом 2:1
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Россияне были более удачливыми в отборочном матче чемпионата мира по футболу с командой Словении. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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"Это игра на шесть очков, мы настраивались на такой матч, в принципе, он такой и получился, - сказал Черчесов. - Все-таки сборная Словении - это очень организованная хорошая команда, она уже который матч не проигрывает, все время играет компактно, удачно. Есть игроки и мирового уровня - это и Ян Облак, и, естественно, другие игроки, поэтому мы готовились к серьезной игре. У нас игроки тоже такого же класса, поэтому у нас сомнений не было, что сегодня будет хорошая игра".

"Я и на установке сказал, что сегодня чашу весов мы должны склонить в свою сторону, потому что игра будет напряженная. Та команда, которая проявит больший характер, она и выиграет. Сегодня мы оказались более удачливы", - добавил он.

Черчесов рассказал о тактических изменениях по ходу игры.

"Если говорить про Рифата Жемалетдинова, он играл, как вы правильно сказали, на той же позиции, что и в "Локомотиве". Для него это привычная позиция, он себя там комфортно чувствовал и поэтому он играл там. С другой стороны, они [словенцы] быстро уходят в контратаки, нам нужно было и середину закрыть, и фланги закрыть. Но во время игры мы поменяли еще тактику - вместо ромбика стали играть 5-4-1 и игру довели до победы", - подчеркнул он.

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