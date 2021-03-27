Черчесов отметил, что еще рано говорить о готовности Ионова и Головина к игре со словаками

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пока не берется судить, будут ли Алексей Ионов и Александр Головин готовы выйти на поле в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира против команды Словакии. Об этом Черчесов сообщил на пресс-конференции после победной игры со словенцами.

Сборная России в субботу обыграла в Сочи команду Словении со счетом 2:1. Ионова не было среди запасных, Головина заменили на 49-й минуте. Оба футболиста были в стартовом составе в матче против команды Мальты 24 марта.

"Ионов сегодня был не готов играть, небольшой спазм еще остался, хотя травмы как таковой нет. Мы никогда не рискуем здоровьем футболистов, и то же самое касается Головина. В перерыве он сказал, что у него есть определенные сомнения по поводу мышцы, и тогда я сказал, что через пару минут заменю его, чтобы не рисковать его здоровьем. До следующей игры у нас еще два дня, и за это время мы поймем, смогут ли эти игроки помочь нам", - сказал Черчесов.

Следующий матч россияне проведут на выезде с командой Словакии, игра состоится 30 марта.