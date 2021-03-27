Черчесов: футболиста уровня Иличича "выключить" было невозможно

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Футболиста высокого уровня, которым является игрок сборной Словении Йосип Иличич, забивший гол в ворота сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира, невозможно "выключить" полностью. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Российские футболисты в субботу обыграли словенцев со счетом 2:1.

"Понятно, игроков такого уровня невозможно "выключить" полностью. Другое дело, что то, что мы задумали, в большинстве моментов сработало, - сказал Черчесов. - Были моменты, когда было сложно его сдержать. Естественно, гол красивый забил, великолепно исполнил".

Следующий матч россияне проведут на выезде с командой Словакии, игра состоится 30 марта.