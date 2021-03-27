Дзюба отметил сплоченность российских футболистов в матче со словенцами

В субботу сборная России переиграла команду Словении со счетом 2:1 в Сочи. Оба мяча в ворота гостей забил Дзюба.

"Для меня чем больше давления, тем лучше, я его разворачиваю в свою пользу, кого-то, может, оно зажимает, но я стараюсь наоборот, я привык. Мы сегодня играли друг за друга, мы очень дружны и сплочены, у нас потрясающий коллектив, для меня самое прекрасное, когда ложатся под мячи, как в хоккее под шайбу, за счет таких вещей мы побеждаем таких мастеров, как [Йосип] Иличич", - отметил Дзюба.

"Сборная Словении - очень крепкая команда, наши команды равные, мы понимали, что дома надо побеждать любой ценой, потому что еще играть на выезде. Сегодня меня очень впечатлил Иличич, смотришь на него и получаешь удовольствие, примерно такое же удовольствие я получал от игры [Луки] Модрича, когда мы играли в четвертьфинале чемпионата мира, только Модрич еще и в обороне отрабатывает, а Иличич - свободный художник. Приятно победить такую команду, забить [Яну] Облаку, это дорогого стоит", - добавил капитан сборной России.

Дзюба подчеркнул, что победа в матче со словенцами имеет большое турнирное значение для российских футболистов. "Играть за сборную для меня - это непередаваемые эмоции, столько волнения, адреналина, я отдаюсь полностью, для меня это вершина всего, когда ты забиваешь, особенно Облаку, в такой нужный момент. Много недоброжелателей вокруг нас, и мы счастливы, что победили такую крепкую команду, главное, чтобы не начали говорить, что словенцы "ни о чем", а то мы любим говорить, что Сербия не та, эти не те, а на самом деле сейчас все сильные, те же шотландцы, которых мы обыграли, потом прошли сербов", - сказал Дзюба.

В следующем матче отборочного турнира сборная России 30 марта на выезде сыграет с командой Словакии. "Такая победа обесценится, если мы следующий матч со Словакией проиграем. У них команда очень неприятная, Россия для них всегда своего рода раздражитель, если мы обыграем Словакию, это будет вишенка на торте. Будет очень трудный матч, вся борьба впереди, хорваты оступились, нам нужно набирать максимум очков, с ними будет тяжело", - заключил Дзюба.