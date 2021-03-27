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Автогонки

Австралиец Пиастри выиграл вторую гонку первого этапа "Формулы-2"

Россиянин Роберт Шварцман сошел с дистанции на первом круге

ТАСС, 27 марта. Австралийский пилот команды Prema Оскар Пиастри стал победителем второй гонки первого этапа серии "Формула-2", который проходит в Бахрейне.

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Вторым финишировал датчанин Кристиан Лундгор (ART), однако после завершения гонки к его времени были добавлены 10 штрафных секунд и он откатился на девятую позицию. На второе место переместился китаец Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi), третьим стал индиец Джехан Дарувала (Carlin).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, сошел с дистанции на первом круге после контакта с британцем Дэном Тиктумом (Carlin).

Третья гонка этапа пройдет в воскресенье.

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