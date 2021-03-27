Дзюдоистка Таймазова сообщила, что не согласна с решением судей в финале "Большого шлема"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова не может согласиться с решением судей в финальном поединке в весовой категории до 70 кг на турнире "Большой шлем", который проходит в Тбилиси. Об этом она сообщила ТАСС.

Таймазова уступила бразильянке Марии Портеле, которая завоевала шестую золотую награду турниров Мировой серии, после хансоку-маке (дисквалификация за нарушение правил).

"Я не могу согласиться с решением судей, в том числе потому что имела преимущество в финале. Но все равно благодарю их за этот урок, готовиться надо так, чтобы побеждать безоговорочно. Поэтому планы у меня те же - работать и готовиться к Олимпиаде", - сказала Таймазова.

Турнир в Грузии завершится в воскресенье. В заключительный день соревнований в борьбу вступят дзюдоисты, выступающие в тяжелых весовых категориях - до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг у мужчин; до 78 кг и свыше 78 кг у женщин.