Загорски и Гурейро считают, что текущий сезон поможет им стать топ-спортсменами

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро довольны выступлением на чемпионате мира и считают, что непростой сезон поможет им стать топ-спортсменами. Об этом они рассказали в онлайн-общении с журналистами после выступления с произвольным танцем на чемпионате мира в Стокгольме.

"Мы довольны тем, что мы сделали, думаю, что пару элементов мы выполнили неидеально, но мы прогрессируем. Этот сезон должен научить нас выступать на высоком уровне вне зависимости от различных ситуаций и концентрироваться на выступлениях. Это должно помочь стать топ-спортсменами", - сказала Загорски.

"Вне зависимости от состояния мы должны показывать свой максимум, сегодня мы сделали это, в концовке было несколько очень хороших элементов. На этом чемпионате мира мы приобрели необычный опыт - впервые катались в пузыре. Этот турнир должен помочь нам перед олимпийским сезоном", - подчеркнула фигуристка.