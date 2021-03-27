Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпийские игры в танцах на льду

ТАСС, 27 марта. Российские танцоры завоевали максимальную квоту для выступления в турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. На Олимпиаде выступят три танцевальных дуэта.

По итогам выступления на чемпионате мира сумма мест двух лучших дуэтов не будет больше 13. Об этом стало известно после того, как произвольный танец показали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Александра Степанова и Иван Букин.

Произвольная программа танцоров - последний вид программы чемпионата мира в Стокгольме.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские фигуристки также обеспечили три квоты на предстоящие Игры, заняв весь пьедестал впервые в истории чемпионатов мира.