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Чемпионат мира по фигурному катанию

Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпийские игры в танцах на льду

Об этом стало известно после того, как произвольный танец показали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Александра Степанова и Иван Букин
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 27 марта. Российские танцоры завоевали максимальную квоту для выступления в турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. На Олимпиаде выступят три танцевальных дуэта.

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По итогам выступления на чемпионате мира сумма мест двух лучших дуэтов не будет больше 13. Об этом стало известно после того, как произвольный танец показали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Александра Степанова и Иван Букин.

Произвольная программа танцоров - последний вид программы чемпионата мира в Стокгольме.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские фигуристки также обеспечили три квоты на предстоящие Игры, заняв весь пьедестал впервые в истории чемпионатов мира.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катанию
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