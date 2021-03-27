Фигуристы Степанова и Букин отметили, что чемпионат мира их многому научил

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Танцоры Александра Степанова и Иван Букин назвали чемпионат мира в Стокгольме хорошим уроком, давшим им толчок вперед. Об этом фигуристы рассказали в онлайн-общении с журналистами после выступления на турнире в Швеции.

Ошибка в короткой программе не позволили спортсменам, которые работают под руководством Ирины Жук и Александра Свинина, побороться за места на пьедестале мирового чемпионата. В произвольной программе спортсмены показали практически безупречное катание.

"Грубо говоря, нечего было терять, мы допустили грубую ошибку [в короткой программе] и оказались далеко от пьедестала, - рассказала Степанова. - Просто решили сегодня с тренерами откататься для себя, с душой и ни за что не переживать, чтобы достойно закончить сезон для себя и своей команды. Думаю, эти соревнования - огромный урок".

"Чемпионат мира - это не Гран-при, не российские старты, это главный турнир сезона. Это огромнейший опыт, думаю, он даст нам большой толчок вперед. Это большой и сильный урок для нас".