Академия футбольного клуба "Краснодар" стала победителем Кубка Колыванова

ТАСС, 27 марта. Академия футбольного клуба "Краснодар" стала победителем детского турнира "Кубок Колыванова" 2021 года среди игроков до 10 лет.

Второе место заняла Футбольная школа им. Леонида Слуцкого из Волгограда, третье - школа московского ЦСКА.

Приз лучшему вратарю турнира получил Александр Городов из "Краснодара", лучшим защитником признан игрок Футбольной школы им. Леонида Слуцкого Ярослав Серкин, полузащитником - Аким Абальмасов ("Краснодар"), нападающим - Максим Гришин (ЦСКА). Лучшим бомбардиром турнира стал футболист московского "Строгино" Александр Кулешов, забивший восемь голов, а лучшим игроком назван Михаил Крылов (Футбольная школа им. Леонида Слуцкого). Приз зрительских симпатий получил Арсений Сущевский из московского "Динамо".

Награда "Юная надежда" была вручена Аскару Шагимарданову из казанского "Рубина", Арсению Шаповалову из "Чертаново-2" и Ярославу Палицыну из "Чертаново".

Турнир проходил с 22 по 27 марта 2021 года в манеже академии "Чертаново". Он проводился в 13-й раз. В Кубке Колыванова 2021 года приняли участие 16 команд из России, которые были разбиты на четыре группы. Матчи группового этапа прошли с 22 по 24 марта, а игры плей-офф, начиная с четвертьфиналов, состоялись 25-27 марта.