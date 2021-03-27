Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате мира

ТАСС, 27 марта. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Стокгольме.

Их результат в сумме за две программы составил 221,17 (88,15+133,02) балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71; 86,05+128,66), третье - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35; 83,37+130,98).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми (208,77; 83,02+125,75), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми (188,45; 75,58+112,87).

В последний раз до этого российский танцевальный дуэт завоевывал золотую награду чемпионата мира в 2009 году. Тогда победителями стали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступала как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В новость были внесены изменения (22:47 мск) - добавлены результаты и бэкграунд.