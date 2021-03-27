Жулин поделился эмоциями после победы Синициной и Кацалапова на чемпионате мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов отлично провели чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме и заслуженно победили. Такое мнение ТАСС высказал тренер дуэта Александр Жулин.

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате мира

Синицина и Кацалапов выиграли соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате мира, их результат в сумме за две программы составил 221,17 (88,15+133,02) балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71; 86,05+128,66), третье - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35; 83,37+130,98). Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми (208,77; 83,02+125,75), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми (188,45; 75,58+112,87).

"Потрясающие эмоции, впервые после [Татьяны] Навки и [Романа] Костомарова моя пара выиграла чемпионат мира. Заждался таких результатов. Но, скажу честно, все заслуженно, ребята потрясающе провели турнир, все тренировки, все соревнования, просто потрясающе. Будем готовиться к Олимпиаде", - сказал Жулин.

"Чувствуют они себя прекрасно. И на Вику не давит перенесенный коронавирус, доехала легко. И все травмы куда-то делись, слава богу", - добавил собеседник ТАСС.