Горшков: российские фигуристы достойно выступили на чемпионате мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены достойно выступили на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате мира

Российские фигуристы выиграли золотые медали в трех из четырех соревновательных видах турнира. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Чемпионат был довольно сложным, уже начиная с организационных моментов, вызванных пандемией и карантинными мерами, - сказал Горшков. - Все спортсмены и тренеры оказались в довольно непривычных условиях, но все наши фигуристы выступили достойно, все без исключения. Самые искренние слова поздравлений и благодарности хочу высказать нашим фигуристам и тренерам, особые поздравления чемпионам: Ане Щербаковой, Насте Мишиной и Саше Галлямову, Вике Синициной и Никите Кацалапову. Вика с Никитой поставили замечательную точку в конце этого чемпионата".

"Наша федерация старалась создать все условия для спортсменов, чтобы мотивировать, дать возможность получить соревновательную практику. Безусловно, это дало свой результат", - добавил собеседник ТАСС.