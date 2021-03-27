Бестемьянова: фигуристы Синицина и Кацалапов заслуженно победили на чемпионате мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали прекрасные прокаты на чемпионате мира по фигурному катанию и заслуженно одержали победу в танцах на льду. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Синицина и Кацалапов выиграли соревнования танцевальных дуэтов с результатом 221,17 балла. Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми (208,77).

"Поздравляю Никиту с Викторией, прекрасный прокат и заслуженная победа. Они молодцы, - отметила Бестемьянова. - Очень жаль, что вчерашняя ошибка Вани с Сашей так отозвалась на итоговом результате, катались они прекрасно. Это абсолютно не пятое место, для меня они сегодня вторые, если не первые по произвольной программе".