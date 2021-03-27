Фигурист Кацалапов рассказал о целях на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, назвал высокими цели на Олимпийские игры. Об этом он рассказал журналистам после победы на чемпионате мира в Стокгольме.

Кацалапов уже имеет титул олимпийского чемпиона - в дуэте с Еленой Ильиных он выиграл командный олимпийский турнир в Сочи в 2014 году. После Игр Кацалапов встал в дуэт с Синициной.

"Олимпийские игры - такие соревнования, о которых ты мечтаешь с самого детства, мечтаешь стоять на верхней ступеньке пьедестала, - сказал Кацалапов. - О таких вещах я не говорю заранее, но цели есть, и они самые высокие. Для этого нужно очень много работать, ну и немножечко удачи".

Комментируя победу в Стокгольме, Кацалапов отметил: "Эта медаль для нас очень много значит, она очень дорогая, мы шли к ней через множество трудностей. Но не только мы - все атлеты. Эта медаль значит, что мы можем быть лучше, можем больше работать".

Говоря об условиях на чемпионате мира в Стокгольме, Кацалапов рассказал: "Могу сказать точно - мы готовились к худшему, но получили совершенно великолепный чемпионат. Да, нельзя было выходить на улицу, но все с этим справились, не было проблем, чтобы подышать воздухом, не было проблем с питанием, с тестами, все на высшем уровне. Единственное, кого не хватало, это, конечно же, зрителей".

Чемпионат мира в Стокгольме прошел в формате санитарного "пузыря" и без зрителей.