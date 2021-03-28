Поветкин проиграл Уайту в бою-реванше и лишился пояса временного чемпиона WBC

Поединок начался в невысоком темпе, соперники присматривались друг к другу, но уже на исходе первой минуты Поветкин едва не оказался на настиле ринга, его трясло и он с трудом несколько раз удержался на ногах. Россиянину удалось сбить темп, но в оставшееся время он пропустил еще несколько чувствительных ударов. Во втором раунде Поветкин немного подравнял ситуацию, но за счет низкой активности в атаке проиграл и этот раунд.

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел в августе 2020 года, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. В контракте на бой был пункт о реванше, которым воспользовался британский боксер. Повторный поединок переносился несколько раз из-за коронавируса у Поветкина.

ТАСС, 28 марта. Россиянин Александр Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Гибралтаре он проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

Обратила на себя внимание неважная физическая форма Поветкина, который выглядел намного хуже по сравнению с первым боем с Уайтом. У россиянина снизились скорость ударов и реакция, периодически он терял равновесие, был тяжеловат на ногах и устал уже во втором раунде.

В третьем раунде Поветкин снова перенес несколько сильных ударов, но сумел устоять на ногах. Четвертая трехминутка началась с мощной атаки британца, после которой россиянин чудом не упал, но снова сумел сбить темп и вернуться в бой. Однако в концовке раунда сначала упал на канаты, а затем после трех ударов - и на настил ринга. Поветкин сумел подняться на ноги, но судья принял решение остановить поединок.

Почти $7 млн за четыре раунда

Временный титул позволил бы Поветкину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC, которым является британец Тайсон Фьюри. Россиянин не сумел получить шанс во второй раз побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым он владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей. В 2018 году россиянин провел бой с британцем Энтони Джошуа за три пояса чемпиона мира по престижным версиям, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. С тех пор Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри и свел к ничьей поединок с американцем Майклом Хантером.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

32-летний Уайт вернул титул временного чемпиона мира WBC, который завоевал в июне прошлого года, победив колумбийца Оскара Риваса решением судей. Британец известен победой на любительском ринге над нынешним чемпионом мира среди профессионалов Джошуа, который взял реванш в профи в 2015 году, победив техническим нокаутом в седьмом раунде. Всего в послужном списке Уайта 28 побед (19 нокаутом), три поражения.

За этот поединок Поветкин получит $6,9 млн, Уайт - $5,5 млн.