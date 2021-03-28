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Бокс

Уайт готов провести третий бой против Поветкина

В команде британского боксера отметили, что такой поединок может состояться, когда россиянин восстановится от поражения во втором бое

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт готов провести третий поединок против россиянина Александра Поветкина. Об этом ТАСС сообщили в команде британца.

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В ночь на воскресенье Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, проиграв в Гибралтаре Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии, - сказал собеседник агентства. - Это может произойти, когда Поветкин восстановится".

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел в августе 2020 года, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. В контракте на бой был пункт о реванше, которым воспользовался британский боксер. Повторный поединок переносился несколько раз из-за коронавируса у Поветкина.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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