Поветкин обдумает завершение карьеры после поражения от Уайта

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин обдумает вариант завершения карьеры после поражения от Диллиана Уайта. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

В ночь на воскресенье Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, проиграв в Гибралтаре Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Александр будет думать об этом (о завершении карьеры - прим. ТАСС) позднее, после этого боя. Команда примет любое его решение", - сказал собеседник агентства.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.