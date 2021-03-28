Президент WBC считает, что Поветкин не был готов к бою с Уайтом из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не был достаточно готов к реваншу против Диллиана Уайта из-за проблем со здоровьем. Такое мнение ТАСС высказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

В ночь на воскресенье Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, проиграв в Гибралтаре Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Поветкин - настоящий воин, у него очень большое сердце, - сказал Сулейман. - Но я думаю, что он был не готов к реваншу с Уайтом по медицинским показаниям после болезни".

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел в августе 2020 года, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. В контракте на бой был пункт о реванше, которым воспользовался британский боксер. Повторный поединок переносился несколько раз из-за коронавируса у Поветкина.