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Бокс

Президент WBC считает, что Поветкин не был готов к бою с Уайтом из-за проблем со здоровьем

Второй поединок спортсменов несколько раз переносился из-за коронавируса у россиянина

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не был достаточно готов к реваншу против Диллиана Уайта из-за проблем со здоровьем. Такое мнение ТАСС высказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

В ночь на воскресенье Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, проиграв в Гибралтаре Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Поветкин - настоящий воин, у него очень большое сердце, - сказал Сулейман. - Но я думаю, что он был не готов к реваншу с Уайтом по медицинским показаниям после болезни".

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел в августе 2020 года, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. В контракте на бой был пункт о реванше, которым воспользовался британский боксер. Повторный поединок переносился несколько раз из-за коронавируса у Поветкина.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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