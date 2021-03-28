В WBC считают, что третий бой Поветкин - Уайт был бы логичным решением

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Третий бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом был бы логичным решением. Об этом ТАСС заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

В ночь на воскресенье Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, проиграв в Гибралтаре Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Это (третий бой - прим. ТАСС) было бы логичное решение. Два нокаута, столько нокдаунов за два боя - это невероятно", - сказал Сулейман.

В первом поединке, который прошел в августе 2020 года, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде.