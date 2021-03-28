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Бокс

Харитонов считает, что Поветкину не нужно завершать карьеру

Боец ММА полагает, что на поражение от Диллиана Уайта повлиял тот факт, что российский боксер переболел коронавирусом

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российскому боксеру Александру Поветкину не нужно завершать карьеру после поражения от британца Диллиана Уайта. Такое мнение ТАСС высказал боец смешанных единоборств (ММА) и товарищ Поветкина Сергей Харитонов.

В ночь на воскресенье 41-летний Поветкин проиграл Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и потерял временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

"Всегда очень переживаю за Сашу, - сказал Харитонов. - Непростое поражение, плюс этот коронавирус точно сказался. Саше нельзя пороть горячку, нельзя уходить. Уверен, он может собраться и вернуться".

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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