Рублев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами

ТАСС, 28 марта. Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Тенниса Сандгрена во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Рублева, который посеян на турнире под четвертым номером. В следующем круге россиянин сыграет с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем и австралийцем Танаси Коккинакисом.

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема.

Сандгрену 29 лет, он занимает 62-ю строчку в мировом рейтинге и является победителем одного турнира ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии "хард", соревнования относится к категории "Мастерс". Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 3 апреля, его призовой фонд составляет $4,3 млн.