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ММА

Абубакар Нурмагомедов одержал первую победу в UFC

Россиянин единогласным решение судей победил американца Джареда Гудена

ТАСС, 28 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 260, который проходит в Лас-Вегасе.

Поединок в полусредней весовой категории завершился победой россиянина единогласным решением судей. Секундантом Нурмагомедова был его двоюродный брат - бывший чемпион в легом весе Хабиб Нурмагомедов.

Абубакар Нурмагомедов провел второй бой в UFC и одержал первую победу. В первом поединке, который прошел в ноябре 2019 года в Москве, боец проиграл немцу Давиду Заваде болевым приемом в первом раунде. Всего на счету россиянина 16 побед, три поражения и одна ничья в ММА.

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