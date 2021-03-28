Третий бой или конец карьеры. Поветкин проиграл нокаутом Уайту в реванше

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Гибралтаре он проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел в августе 2020 года, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. В контракте на бой был пункт о реванше, которым воспользовался британский боксер. Повторный поединок переносился несколько раз из-за коронавируса у Поветкина.

Уже на исходе первой минуты Поветкин едва не оказался на настиле ринга, его трясло и он с трудом несколько раз удержался на ногах. Впоследствии россиянин пропустил еще несколько чувствительных ударов.

В третьем раунде Поветкин снова пропустил несколько сильных ударов, но сумел устоять на ногах. Четвертая трехминутка началась с мощной атаки британца, после которой россиянин чудом не упал, но снова сумел сбить темп и вернуться в бой. Однако в концовке раунда сначала упал на канаты, а затем после трех ударов - и на настил ринга, после чего судья принял решение остановить поединок.

Рябинский намерен склонить Поветкина к завершению карьеры

Сразу после боя глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что Поветкину пора завершить карьеру. "Я думаю, это последний бой", - написал Рябинский на своей странице в Twitter, добавив, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру.