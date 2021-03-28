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Бокс

Третий бой или конец карьеры. Поветкин проиграл нокаутом Уайту в реванше

Российский боксер лишился временного титула чемпиона мира по версии WBC
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Гибралтаре он проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

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Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел в августе 2020 года, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. В контракте на бой был пункт о реванше, которым воспользовался британский боксер. Повторный поединок переносился несколько раз из-за коронавируса у Поветкина.

Уже на исходе первой минуты Поветкин едва не оказался на настиле ринга, его трясло и он с трудом несколько раз удержался на ногах. Впоследствии россиянин пропустил еще несколько чувствительных ударов.

В третьем раунде Поветкин снова пропустил несколько сильных ударов, но сумел устоять на ногах. Четвертая трехминутка началась с мощной атаки британца, после которой россиянин чудом не упал, но снова сумел сбить темп и вернуться в бой. Однако в концовке раунда сначала упал на канаты, а затем после трех ударов - и на настил ринга, после чего судья принял решение остановить поединок.

Рябинский намерен склонить Поветкина к завершению карьеры

Сразу после боя глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что Поветкину пора завершить карьеру. "Я думаю, это последний бой", - написал Рябинский на своей странице в Twitter, добавив, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру.

Уайт же выразил желание провести третий бой против Поветкина, если россиянин этого захочет. "Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии, - отметили в команде британца. - Это может произойти, когда Поветкин восстановится".

Президент WBC Маурисио Сулейман в разговоре с ТАСС отметил, что третий бой станет логичным решением.

Боец смешанных единоборств (ММА) и товарищ Поветкина Сергей Харитонов считает, что Поветкин должен продолжить карьеру. "Непростое поражение, плюс этот коронавирус точно сказался, - сказал Харитонов. - Саше нельзя пороть горячку, нельзя уходить. Уверен, он может собраться и вернуться".

Восстановление и коронавирус

По мнению Сулеймана, Поветкин после коронавируса был не готов к бою против Уайта. "Поветкин - настоящий воин, у него очень большое сердце, - сказал Сулейман. - Но я думаю, что он был не готов к реваншу с Уайтом по медицинским показаниям после болезни".

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Поветкин осенью 2020 года перенес коронавирус, из-за чего реванш с Уайтом был перенесен. Россиянину потребовалось некоторое время на восстановление. В реванше было заметно, что физическая форма Поветкина уступает его же образцу первого боя с британцем. Снизились его скорость и реакция, он был менее устойчив на ногах.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. В послужном списке 32-летнего Уайта 28 побед (19 нокаутом), три поражения. Временный титул позволит ему провести поединок с действующим чемпионом мира WBC, которым является британец Тайсон Фьюри.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
ММА
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