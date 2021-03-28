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ММА

Хабиб Нурмагомедов уверен, что его двоюродный брат Абубакар сможет добиться большего в UFC

Абубакар Нурмагомедов одержал первую победу в UFC, выиграв у американца Джареда Гудена

ТАСС, 28 марта. Российский боец смешанного стиля (MMA) Абубакар Нурмагомедов сможет добиться большего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Такое мнение в Instagram высказал его двоюродный брат, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

В ночь на воскресенье Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена на турнире UFC в Лас-Вегасе. Поединок завершился единогласным решением судей. Секундантом россиянина был его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов.

"Еще одна крупная победа для нашей команды, мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, братья все для меня, - написал Нурмагомедов. - Мы гордимся тобой, брат Абубакар, мы знаем, что ты можешь добиться большего. Нам повезло с нашим тренером Хавьером Мендесом, он лучший в мире. Спасибо за все тренеру, мы тебя любим".

Абубакар Нурмагомедов провел второй бой в UFC и одержал первую победу. В первом поединке, который прошел в ноябре 2019 года в Москве, боец проиграл немцу Давиду Заваде болевым приемом в первом раунде. Всего на счету россиянина 16 побед, три поражения и одна ничья в ММА.

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