Бывший чемпион UFC Джонс заявил, что проведет бой с Нганну при достойной оплате

ТАСС, 28 марта. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс не боится провести поединок против чемпиона в тяжелой весовой категории француза камерунского происхождения Франсиса Нганну. Об этом Джонс заявил в Twitter.

В ночь на воскресенье Нганну нокаутировал американца Стипе Миочича во втором раунде в поединке за пояс UFC в тяжелом весе. В ходе пресс-конференции после боя Нганну заявил, что готов провести поединок с Джонсом в июле-августе.

"Если кому-то интересно, действительно ли я хочу драться, мой ответ - да. Я тоже очень хочу, чтобы мне платили, - написал Джонс. - Я ушел из полутяжелого веса, набрал очень много веса. А теперь люди говорят, что я боюсь?"

"Все, кроме меня, утверждают, что я боюсь. Все, что я просил, - это заплатить, - отметил Джонс. - Почему боец должен бояться, как только он упоминает, что хочет получить достойную оплату?"

На счету 34-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения, все победы в UFC он одержал нокаутом не позднее второго раунда. 33-летний Джонс одержал 26 побед и потерпел одно поражение.