Лыжник Устюгов снялся со скиатлона на чемпионате России

ТАСС, 28 марта. Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом он сообщил во время эфира в Instagram .

Сорина победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

Гонка пройдет в воскресенье. Ранее Устюгов говорил, что планирует выступить в этой гонке. Устюгов накануне не смог преодолеть четвертьфинал в спринте. В конце февраля он досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе по причине травмы ноги.

"Да я кривой, косой", - сказал Устюгов во время эфира в Instagram, объясняя пропуск гонки.

Устюгову 28 лет, он является двукратным чемпионом мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победителем многодневной гонки "Тур де Ски" сезона-2016/17.

Чемпионат России проходит с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире принимают участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира и чемпиона мира Александра Большунова.