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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Устюгов снялся со скиатлона на чемпионате России

Гонка пройдет в воскресенье
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 марта. Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом он сообщил во время эфира в Instagram.

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Гонка пройдет в воскресенье. Ранее Устюгов говорил, что планирует выступить в этой гонке. Устюгов накануне не смог преодолеть четвертьфинал в спринте. В конце февраля он досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе по причине травмы ноги.

"Да я кривой, косой", - сказал Устюгов во время эфира в Instagram, объясняя пропуск гонки.

Устюгову 28 лет, он является двукратным чемпионом мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победителем многодневной гонки "Тур де Ски" сезона-2016/17.

Чемпионат России проходит с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире принимают участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира и чемпиона мира Александра Большунова.

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