Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

ТЮМЕНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 8 минут 52,9 секунды. Второе место занял Иван Якимушкин (+47,2), третьим стал Андрей Ларьков (+47,4).

"Смотрел по состоянию и по работе лыж. Сегодня лыжи сработали на коньковой части очень хорошо, поэтому, когда после первого круга на коньковом ходе вышел вперед, немного поработал, и ребята отстали. Поэтому решил, что нужно работать своим темпом и доезжать до финиша", - сказал Большунов в эфире YouTube-канала компании "Телеспорт".

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира, выиграл престижную многодневку "Тур де Ски" и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). В субботу Большунов выиграл спринт классическим стилем на чемпионате России.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.