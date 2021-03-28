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Летние олимпийские виды спорта

Пропустившая полтора года легкоатлетка Клишина показала второй результат сезона в мире

На турнире во Флориде россиянка прыгнула на 7,01 м
Дарья Клишина EPA/FRANCK ROBICHON
Описание
Дарья Клишина
© EPA/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 28 марта. Российская легкоатлетка Дарья Клишина показала второй результат сезона в мире на соревнованиях во Флориде.

Результат 30-летней спортсменки составил 7,01 м. Лучший результат сезона в мире принадлежит американке Таре Дэвис (7,14 м). В первой попытке Клишина прыгнула на 7,05, но результат не был засчитан из-за сильного попутного ветра.

Этот турнир стал первым для Клишиной с июля 2019 года. Тогда она стала первой на чемпионате России в Чебоксарах.

Клишина является серебряным призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой Европы в помещении. Также она одержала победу на Универсиаде 2013 года в Казани.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. 18 марта Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) вернула россиянам право на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. На крупных международных турнирах смогут выступать не более 10 россиян. Клишина ранее сохранила статус нейтрального спортсмена.

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