Пропустившая полтора года легкоатлетка Клишина показала второй результат сезона в мире

ТАСС, 28 марта. Российская легкоатлетка Дарья Клишина показала второй результат сезона в мире на соревнованиях во Флориде.

Результат 30-летней спортсменки составил 7,01 м. Лучший результат сезона в мире принадлежит американке Таре Дэвис (7,14 м). В первой попытке Клишина прыгнула на 7,05, но результат не был засчитан из-за сильного попутного ветра.

Этот турнир стал первым для Клишиной с июля 2019 года. Тогда она стала первой на чемпионате России в Чебоксарах.