УрФУ планирует представить своих студентов на Универсиаде в сборных по 15 видам спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует представить своих спортсменов на Всемирных студенческих играх 2023 года в сборных по 15 из 18 заявленных видов спорта. Вуз не будет участвовать в соревнованиях по стрельбе из лука, прыжках в воду и фехтованию, сообщил ТАСС вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

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"Формирование сборных России будет в 2023 году. Мы реализовываем программу подготовки студентов - спортсменов УрФУ к Всемирным студенческим играм. По тем видам спорта, которые развиваются в университете, мы постараемся наших студентов представить. Точно мы не будем участвовать в стрельбе из лука, прыжках в воду и фехтование - это те виды спорта, которые, к сожалению, у нас никак не развиты", - сказал Шурманов, добавив, что всего на Играх пройдут соревнования по 18 видам спорта.

Шурманов отметил, что пандемия внесла коррективы в тренировки сборных команд Уральского федерального университета, но они не прекращались.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.