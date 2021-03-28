Коляда считает пятое место на чемпионате мира хорошим результатом с учетом прошлого сезона

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда считает пятое место, занятое им на чемпионате мира в Стокгольме, хорошим результатом, если учитывать сложности предыдущего сезона. Об этом Коляда рассказал журналистам в онлайн-общении.

"Задачу-минимум я выполнил, не все получилось идеально, есть стимул работать дальше. После того, как я пропустил сезон, вернуться и занять пятое место - это хороший результат", - рассказал Коляда.

На вопрос ТАСС, можно ли сделать на олимпийский сезон программу лучше, чем его нынешняя произвольная программа по фильму "Белый ворон" о танцовщике Рудольфе Нурееве, Коляда ответил: "Посмотрим, что скажет тренер. Но переплюнуть такую программу будет очень непросто".

На просьбу ТАСС прокомментировать выступление победителя чемпионата мира Натана Чена с его пятью четверными прыжками, Коляда ответил: "Это было ожидаемо. Если посмотреть статистику выступлений Натана, то все хорошо. Мой набор на следующий цикл - вопрос к моему тренеру".