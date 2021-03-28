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Чемпионат мира по фигурному катанию

Трусова заявила, что сама приняла решение исполнить пять четверных на чемпионате мира

Это решение позволило фигуристке, шедшей 12-й после короткой программы, завоевать бронзу мирового первенства
Александра Трусова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира в Стокгольме фигуристка Александра Трусова самостоятельно приняла решение включить в произвольную программу пять четверных прыжков. Об этом спортсменка рассказала ТАСС в онлайн-общении.

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Трусова, которая шла после короткой программы чемпионата мира 12-й, заявила на произвольную пять прыжков в четыре оборота - флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, лутц в каскаде с тройным тулупом и тулуп. Спортсменка справилась с тремя и пробилась в первую тройку.

"Решение о пяти четверных прыжках принимала я сама, я так решила после последнего турнира, когда узнала, что еду на мир. Такой контент я готовила и на предыдущий чемпионат мира, который отменили, - рассказала фигуристка. - Я очень рада, что этот чемпионат провели, мы очень ждали его, конечно. Любые соревнования для меня - это очень важно, очень большой опыт, и я буду стараться улучшаться, исправлять свои ошибки".

16-летняя Трусова - подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, она впервые участвовала в чемпионате мира. До этого становилась третьей на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при.

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