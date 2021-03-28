Трусова заявила, что надеется делать четверные прыжки как чемпион мира Чен

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова была рада увидеть вживую выступление американца Натана Чена, исполнившего в произвольной программе в Стокгольме пять прыжков в четыре оборота. Об этом Трусова рассказала ТАСС в онлайн-общении.

Чен на чемпионате мира исполнил в произвольной программе пять прыжков в четыре оборота, выиграв третье золото в карьере. Трусова в произвольной программе также заявила пять прыжков, из которых справилась с тремя, взяв бронзу на дебютном чемпионате мира.

"Видеть чемпиона мира Чена вживую - это куда круче, чем по телевизору, очень-очень-очень круче. Мне понравилось. Я не знаю, как он так может, но надеюсь, что у меня так тоже получится. Пять четверных для меня, надеюсь, реально", - рассказала фигуристка.

Спортсменка отметила, что ей комфортно прогрессировать в академии "Ангелы Плющенко", куда она перешла из группы Этери Тутберидзе около года назад. "После перехода к Евгению Викторовичу очень много поменялось - разные, новые задания, которые я раньше не делала, очень интересно на тренировках, и в целом подход разный. Мне интересно пробовать новое и улучшаться", - призналась фигуристка.

Также Трусова отметила, что ей этот чемпионат дался непросто, поскольку впервые на соревнованиях она находится без матери. "Это была проблема конечно - без мамы, без Тины (собака Трусовой породы чихуахуа), без Дмитрия Сергеевича (Михайлова, тренера спортсменки). Я впервые заплеталась на соревнованиях сама, я, конечно, умею это делать, но на соревнованиях этого еще не делала. В общем, больше я без мамы никуда не поеду, а сейчас полечу домой, где меня встретят родители, и прошу их, чтобы они привезли с собой и Лану (вторую собаку фигуристки)", - рассказала спортсменка.