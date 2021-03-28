Хэмилтон считает, что изменения в регламенте "Формулы-1" снизят скорость "Мерседес"

ТАСС, 28 марта. Изменения в регламенте чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", связанные с аэродинамикой, направлены на то, чтобы снизить скорость автомобилей команды "Мерседес". Такое мнение высказал семикратный чемпион мира, британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, комментарий которого приводит портал GrandPX.news.

Изменения в техническом регламенте 2021 года коснулись днища автомобилей и прежде всего направлены на уменьшение прижимной силы в задней части шасси. В "Мерседес" придерживаются концепции плоского днища, когда конструкция практически параллельна дорожному полотну. На предсезонных тестах и квалификационных заездах первого этапа "Формулы-1" Гран-при Бахрейна Хэмилтон не одержал ни одной победы.

"Не секрет, что изменения в регламенте должны замедлить нашу команду, - сказал Хэмилтон. - Так было и с особыми режимами работы двигателей в середине прошлого сезона. Но это нормально, мы любим вызовы. Мы просто будем продолжать усердно работать и делать все, что возможно".

Хэмилтон выступает за "Мерседес" с 2013 года, также он представлял "Макларен". На его счету 95 побед и 98 поул-позиций, что является рекордными показателями.