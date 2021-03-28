Фигуристка Щербакова выступит на командном чемпионате мира в Японии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова примет участие в командном чемпионате мира в Японии. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

В пятницу на чемпионате мира в Стокгольме Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании.

"Я приму участие в командном чемпионате мира в Японии - это очень радостная для меня новость, - сказала Щербакова. - Был эмоционально тяжелый сезон, хочется отпустить это, выступить там в удовольствие. Но это не отменяет того, что я буду выкладываться на максимум и делать все возможное"

28 марта Щербаковой исполнилось 17 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019), трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Командный чемпионат мира пройдет в Японии с 15 по 18 апреля.