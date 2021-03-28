Щербакова призналась, что переживала за Чена больше, чем за собственный прокат

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова во время выступления Натана Чена из США с произвольной программой на чемпионате мира волновалась больше, чем за собственный прокат. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье.

Чен исполнил в произвольной программе пять прыжков в четыре оборота и третий раз подряд стал чемпионом мира.

"Расписание нас безумно обрадовало еще заранее, мы увидели, что закончим на день раньше, чем мальчики, это огромная редкость для нас, мы смогли за них поболеть на трибуне. Это невероятные ощущения, были все сильнейшие фигуристы мира, безумно впечатлил Натан Чен, это был невероятный прокат. И он произвел еще большее впечатление, обычно я смотрела его в Интернете, а тут я видела это вживую, смотрела с замиранием сердца и переживала больше, чем на своих выступлениях. Я видела его тренировки, все это для меня огромный опыт, я безумно счастлива была это увидеть", - сказала чемпионка мира.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал третьим. "Меня всегда будет восхищать Юдзуру Ханю, это гениальный фигурист, за ним всегда интересно смотреть", - подчеркнула Щербакова.