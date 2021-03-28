Фигуристка Щербакова рада отпраздновать день рождения выступлением на чемпионате мира

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира, трехкратная чемпионка России Анна Щербакова не жалеет, что на празднование 17-летия у нее практически не будет времени, она рада провести этот день на льду с сильнейшими фигуристами мира. Об этом спортсменка рассказала в онлайн-общении с ТАСС.

Щербакова, дебютировавшая на чемпионате мира в Стокгольме, стала победительницей турнира. В воскресенье она выступит с показательным номером. 28 марта Щербаковой исполнилось 17 лет.

"Сегодня у нас очень плотный график - сначала была длинная тренировка показательных выступлений, сейчас в перерыве интервью, потом краситься и сразу выступления. Потом собирать чемодан, автобус, самолет, так что, думаю, свободного времени особо не будет, - рассказала Щербакова. - Но, наверное, главный подарок я себе уже сделала, и даже на показательных тренировках, когда ты на одном льду с такими фигуристами, как [Юдзуру] Ханю, [Натан] Чен, это уже огромная радость. Это будет запоминающийся день рождения, больших празднований никогда не устраиваю, у меня всегда тренировки в этот день, а сейчас он проходит так необычно".

Щербакова также является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019), трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).