В федерации прыжков в воду заявили, что арест Власенко не повлиял на подготовку атлетов

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские прыгуны в воду начали подготовку к старту олимпийского сезона, арест президента федерации Алексея Власенко не сказался на тренировочных мероприятиях. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации прыжков в воду.

Власенко считает, что его арест может плохо отразиться на выступлении россиян в Токио

Власенко арестован до 16 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет колонии.

"На тренировочном процессе сборной эта ситуация никак не отразилась, подготовка к Кубку мира идет по плану. Вчера в Рузе начался тренировочный сбор, все нормально", - сообщили в федерации.

Этап Кубка мира пройдет в Токио с 18 по 23 апреля. Японская столица летом примет Олимпийские игры.

Власенко также возглавляет федерации по синхронному плаванию и по водному поло, он входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР). После задержания Власенко высказал опасение, что его арест негативно отразится на выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.