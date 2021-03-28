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Чемпионат мира по фигурному катанию

Туктамышева рассказала, почему не смогла сдержать слез после проката на чемпионате мира

Фигуристка переживала из-за ошибки на одном из элементов произвольной программы
Елизавета Туктамышева Наталия Федосенко/ТАСС
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Елизавета Туктамышева
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Туктамышева не смогла сдержать слез во время выставления оценок на чемпионате мира в Стокгольме, так как боялась, что неудача на флипе лишит ее шанса на медаль. Об этом Туктамышева рассказала в онлайн-общении с журналистами.

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Фигуристки показали произвольные программы в пятницу. 24-летняя Туктамышева завоевала серебро. Спортсменка выступала на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.

"Я подумала, что с падением с флипа лишилась всех шансов на медаль, поэтому такая мощная реакция получилась. Да, была небольшая вероятность, ты всегда надеешься, но я думала тогда, что себя подвела и никогда себе этого не прощу. А когда увидела [промежуточное] первое место, была безумно счастлива", - рассказала Туктамышева.

На вопрос ТАСС, что она испытывала во время церемонии награждения, когда вместо российского гимна под сводами арены звучал Первый концерт Чайковского, Туктамышева ответила: "Мы свыклись с этой ситуацией, плюс у меня были свои мысли во время награждения. А концерт Чайковского - прекрасная музыка, и хотя она не заменит нам гимн России, главное, что весь пьедестал был занят российскими девушками".

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