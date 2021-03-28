Туктамышева рассказала, что хочет своим примером помочь взрослым фигуристкам

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 24-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему посвятила свою медаль всем взрослым фигуристкам. Как объяснила Туктамышева ТАСС во время онлайн-общения с прессой, своим примером она хочет показать, что нужно идти к своей цели, даже если что-то не получается.

Туктамышева выиграла золото чемпионата мира 2015 года в Шанхае. Снова пробиться в состав сборной России на мировое первенство она смогла спустя шесть лет.

"Хочу, чтобы своим примером я помогла взрослым девочкам все равно идти к своей цели, даже если что-то не получается - все возможно, когда ты в себя веришь, когда есть люди, которые в тебя верят. Не нужно сдаваться и бояться, что фигурное катание омолаживается, нужно идти своим путем, и ты обязательно к чему-то придешь. Надеюсь, девушки, глядя на меня, тоже приобретут уверенность и вдохновение", - сказала Туктамышева.