Три российских штангиста дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил

ТАСС, 28 марта. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала российских штангистов Надежду Евстюхину, Давида Беджаняна и Олега Чена за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Олимпийский чемпион в метании молота Назаров дисквалифицирован за допинг на два года

В июне 2020 года IWF сообщила, что в пробах спортсменов обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона - вещество, относящееся к группе андрогенных анаболических стероидов.

Дисквалификация Евстюхиной уже завершилась, она была отстранена с 18 июня 2018 года по 18 июня 2020-го. Беджанян и Чен дисквалифицированы на четыре года, Беджанян - с 9 декабря 2017-го по 9 декабря 2021-го, Чен - с 15 ноября 2017-го по 15 ноября 2021-го.

Евстюхина является трехкратной чемпионкой мира, также она дважды завоевывала золото европейского первенства. Ранее она была лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Чен и Беджанян являются двукратными чемпионами Европы.