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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер лыжной сборной Турышев заявил, что шокирован своим результатом на чемпионате России

Он занял 10-е место в скиатлоне

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев приятно удивлен своим выступлением в скиатлоне на чемпионате страны. Об этом он рассказал ТАСС после окончания соревнований.

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Турышев в воскресной гонке на 30 км занял десятое место. Международную карьеру спортсмен завершил в 2017 году, перейдя на работу тренером национальной команды.

"Я сам в шоке от этого результата, - сказала Турышев. - Но чтобы другие не пугались, нужно сказать, что я целенаправленно готовился к этому чемпионату после возвращения с Кубка мира, решение выступить здесь не было спонтанным: не так, что я утром проснулся и решил пробежать. Я провел здесь две контрольные тренировки, делал интервальную работу. Поэтому с одной стороны, я удивлен, но с другой стороны - я настраивался попасть в десятку".

"Конечно, некоторые люди шокированы, что после перерыва почти в два года мне удалось показать такой результат, но я все же провел в спорте много лет, моя старая подготовка дала о себе знать", - добавил он.

35-летний специалист отметил, что после такого результата у него не появилось мыслей о возобновлении карьеры на международной арене.

"Меня об этом уже не первый раз спрашивают, но я тренер сборной команды России, не более того, - ответил он. - Просто сейчас у нас проблемы с выступлением спортсменов за Ханты-Мансийский автономный округ, поэтому захотел поддержать свой родной регион. Возможно, некоторые спортсмены задумаются над тем, как нужно тренироваться и как настраивать себя на такие важные старты, как чемпионат России".

Турышев на чемпионате России планирует также выступить в гонке с раздельным стартом и в эстафете.

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