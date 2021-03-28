Тренер баскетбольной команды из Петербурга умер во время матча

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Тренер сборной команды девушек Санкт-Петербурга по баскетболу Виктор Королев умер во время матча за бронзовые медали первенства России. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

"Встреча за 3-е место между Санкт-Петербургом-1 и Москвой-3 была прервана на 9-й минуте при счете 17:9. Главный тренер петербурженок Виктор Королев потерял сознание и скоропостижно скончался. В связи с этим департаментом РФБ по организации и проведению первенств России было принято решение не доигрывать этот матч и не проводить финал между Самарской областью и Москвой-1", - говорится в сообщении федерации. Королеву было 53 года.

Отмечается, что обе игры за медали состоятся позднее. Решение по поводу даты и места проведения этих матчей будет принято в ближайшее время.

В Российской федерации баскетбола выразили соболезнования родным и близким Виктора Королева, а также всем сотрудникам спортшкол олимпийского резерва "Купчинский Олимп" и Кировского района Санкт-Петербурга, в которых он работал тренером.