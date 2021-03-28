{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Мазепин сошел на первом круге стартового этапа "Формулы-1"

Гран-при Бахрейна открывает сезон 2021 года
Никита Мазепин EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Никита Мазепин
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 28 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин сошел с гонки Гран-при Бахрейна.

На эту тему
Мазепин сообщил, что извлек опыт из участия в свободных практиках "Формулы-1" в Бахрейне
Мазепин сообщил, что извлек опыт из участия в свободных практиках "Формулы-1" в Бахрейне

Мазепин стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом круге гонки. В субботу во время квалификации российский пилот испытывал проблемы с тормозами.

В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате "Формулы-2" за Hitech GP ("Хайтек джи-пи"), по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с "Хаасом".

Этап в Бахрейне является первым в сезоне 2021 года.

Теги
Формула-1
Чемпионат мира по фигурному катанию
Натан Чен подарил Анне Щербаковой торт на день рождения во время показательных выступлений
Чемпионка мира 28 марта отмечает свое 17-летие
Натан Чен подарил Анне Щербаковой торт на день рождения во время показательных выступлений
Читать полностью