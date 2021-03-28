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Чемпионат мира по фигурному катанию

Натан Чен подарил Анне Щербаковой торт на день рождения во время показательных выступлений

Чемпионка мира 28 марта отмечает свое 17-летие
Анна Щербакова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 28 марта. Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Натан Чен вручил чемпионке мира Анне Щербаковой праздничный торт в день ее рождения в ходе показательных выступлений по окончании чемпионата мира в Стокгольме. 28 марта россиянка отмечает свое 17-летие.

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Щербакова, дебютировавшая на чемпионате мира, стала победительницей турнира. В воскресенье она выступит с показательным номером.

Ранее Щербакова в ответ на вопрос ТАСС рассказала о дне рождения, отметив, что с празднованиями придется потерпеть из-за плотного графика. При этом она подчеркнула, что этот день рождения в любом случае будет запоминающимся для нее, поскольку сегодня она катается на одном льду с ведущими фигуристами мира.

Щербакова также является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019), трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

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Чемпионат мира по фигурному катанию
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