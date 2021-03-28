Натан Чен подарил Анне Щербаковой торт на день рождения во время показательных выступлений

ТАСС, 28 марта. Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Натан Чен вручил чемпионке мира Анне Щербаковой праздничный торт в день ее рождения в ходе показательных выступлений по окончании чемпионата мира в Стокгольме. 28 марта россиянка отмечает свое 17-летие.

Щербакова призналась, что переживала за Чена больше, чем за собственный прокат

Щербакова, дебютировавшая на чемпионате мира, стала победительницей турнира. В воскресенье она выступит с показательным номером.

Ранее Щербакова в ответ на вопрос ТАСС рассказала о дне рождения, отметив, что с празднованиями придется потерпеть из-за плотного графика. При этом она подчеркнула, что этот день рождения в любом случае будет запоминающимся для нее, поскольку сегодня она катается на одном льду с ведущими фигуристами мира.

Щербакова также является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019), трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).