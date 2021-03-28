Самсонова после победы над Бертенс проиграла Саккари на теннисном турнире в Майами

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу 25-летней гречанки, имеющей 23-й номер посева на турнире. В следующем круге она сыграет против победительницы матча между чешкой Каролиной Плишковой (6) и американкой Джессикой Пегулой (29).

Самсонова попала в основную сетку турнира через квалификацию. В матче второго круга 22-летняя россиянка победила 11-ю ракетку мира Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 6:2, 6:1.

Саккари занимает 25-е место в рейтинге WTA и является победительницей одного турнира под эгидой ассоциации. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытых чемпионатов Австралии(2020) и США (2020). Самсонова идет на 126-й строчке рейтинга, в 2021 году она впервые вышла во второй круг турнира серии Большого шлема, обыграв в первом раунде Открытого чемпионата Австралии испанку Паулу Бадосу (6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5).

Открытый чемпионат Майами проходит с 1985 года, соревнования проходят на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier. Его действующей победительницей является американка Слоан Стивенс, выигравшая в 2019 году. В 2020 году Открытый чемпионат Майами не проводился из-за пандемии коронавируса.

Турнир завершится 3 апреля.