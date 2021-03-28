С места в барьер. Мазепин начал путь в "Формуле-1" с аварии на первом круге

Предсезонные тесты вселили в болельщиков надежду на то, что в 2021 году лидер "Формулы-1" последних семи лет "Мерседес" во главе с семикратным чемпионом мира Хэмилтоном наконец-то получит вызов со стороны соперников, а в борьбе за титулы вновь появится интрига. Германский коллектив испытывал определенные проблемы с надежностью и скоростью, тогда как у нидерландца Макса Ферстаппена и "Ред Булл" все шло без сучка и задоринки. Но результаты тестов зачастую обманчивы - многие команды предпочитают скрывать истинную скорость до первого этапа сезона. Поэтому дать объективную оценку расстановке сил в чемпионате должен дать Гран-при Бахрейна.

И уже по пятничным практикам стало понятно, что скорость, показанная командами на тестах, была близка к реальности. Ферстаппен выиграл обе сессии свободных заездов, а Хэмилтон и его напарник по команде финн Валттери Боттас проигрывали ему 0,2-0,3 секунды на круге. В субботу же Ферстаппен еще прибавил - в третьей практике он привез британцу 0,7 секунды, а финну вовсе более секунды. Подтвердил свою скорость нидерландец и в квалификации - он выиграл поул-позицию, проехав лучший круг на 0,3 секунды быстрее Хэмилтона.

Сюрпризом со знаком минус стало выступление "Альпин" и "Астон Мартин" - команд, которые в прошлом сезоне боролись за третье место в Кубке конструкторов. По скорости они уступали не только основным конкурентам - "Макларену" и "Феррари", но и "Альфа Таури". В квалификации четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель ("Астон Мартин") и француз Эстебан Окон ("Альпин") не смогли выйти во второй сегмент, тогда как их партнеры канадец Лэнс Стролл и вернувшийся в "королевские гонки" спустя два года двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо добрались до финального сегмента, где заняли последние два места в топ-10.

Тяжелым получился дебют в "Формуле-1" у Мазепина. "Хаас" в нынешнем сезоне будет главным аутсайдером чемпионата, поскольку команда не будет развивать болид и сосредоточится на постройке машины 2022 года, когда вступит в силу новый технический регламент. В связи с этим Мазепину и его партнеру по команде немцу Мику Шумахеру придется по большей части бороться друг с другом. И первый раунд этой борьбы, пожалуй, остался за сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Он опередил россиянина во всех свободных заездах и практически не допускал ошибок в пилотировании.

Мазепин же по ходу свободных практик несколько раз допускал развороты, продолжилось это и в квалификации. Россиянин вылетел за пределы трассы в начале и конце первого сегмента. По его словам, причиной послужили проблемы с тормозами. И если в первом случае вылет Мазепина никому не помешал, то во втором он испортил ряду пилотов финальный круг - из-за желтых флагов гонщики были вынуждены сбросить скорость, в их числе оказались и Феттель с Оконом.

Гонка

На прогревочном круге технические проблемы возникли у мексиканца Серхио Переса ("Ред Булл") - на его болиде заглох мотор, но его удалось реанимировать и пилот стартовал с пит-лейна. В лидирующей группе Шарль Леклер ("Феррари") прошел Боттаса в борьбе за третье место, но вскоре финн вернул позицию, а монегаск пропустил вперед еще и британца Ландо Норриса ("Макларен"). Уже на первом круге закончилась гонка для Мазепина - россиянин допустил ошибку на выходе из поворота, его болид развернуло, и он врезался в заградительный барьер. Также проблемы возникли и у Шумахера, но он смог продолжить гонку после разворота.