С места в барьер. Мазепин начал путь в "Формуле-1" с аварии на первом круге

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бахрейна. Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" вылетел с трассы на первом же круге.
Предсезонные тесты вселили в болельщиков надежду на то, что в 2021 году лидер "Формулы-1" последних семи лет "Мерседес" во главе с семикратным чемпионом мира Хэмилтоном наконец-то получит вызов со стороны соперников, а в борьбе за титулы вновь появится интрига. Германский коллектив испытывал определенные проблемы с надежностью и скоростью, тогда как у нидерландца Макса Ферстаппена и "Ред Булл" все шло без сучка и задоринки. Но результаты тестов зачастую обманчивы - многие команды предпочитают скрывать истинную скорость до первого этапа сезона. Поэтому дать объективную оценку расстановке сил в чемпионате должен дать Гран-при Бахрейна.
И уже по пятничным практикам стало понятно, что скорость, показанная командами на тестах, была близка к реальности. Ферстаппен выиграл обе сессии свободных заездов, а Хэмилтон и его напарник по команде финн Валттери Боттас проигрывали ему 0,2-0,3 секунды на круге. В субботу же Ферстаппен еще прибавил - в третьей практике он привез британцу 0,7 секунды, а финну вовсе более секунды. Подтвердил свою скорость нидерландец и в квалификации - он выиграл поул-позицию, проехав лучший круг на 0,3 секунды быстрее Хэмилтона.
Сюрпризом со знаком минус стало выступление "Альпин" и "Астон Мартин" - команд, которые в прошлом сезоне боролись за третье место в Кубке конструкторов. По скорости они уступали не только основным конкурентам - "Макларену" и "Феррари", но и "Альфа Таури". В квалификации четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель ("Астон Мартин") и француз Эстебан Окон ("Альпин") не смогли выйти во второй сегмент, тогда как их партнеры канадец Лэнс Стролл и вернувшийся в "королевские гонки" спустя два года двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо добрались до финального сегмента, где заняли последние два места в топ-10.
Тяжелым получился дебют в "Формуле-1" у Мазепина. "Хаас" в нынешнем сезоне будет главным аутсайдером чемпионата, поскольку команда не будет развивать болид и сосредоточится на постройке машины 2022 года, когда вступит в силу новый технический регламент. В связи с этим Мазепину и его партнеру по команде немцу Мику Шумахеру придется по большей части бороться друг с другом. И первый раунд этой борьбы, пожалуй, остался за сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Он опередил россиянина во всех свободных заездах и практически не допускал ошибок в пилотировании.
Мазепин же по ходу свободных практик несколько раз допускал развороты, продолжилось это и в квалификации. Россиянин вылетел за пределы трассы в начале и конце первого сегмента. По его словам, причиной послужили проблемы с тормозами. И если в первом случае вылет Мазепина никому не помешал, то во втором он испортил ряду пилотов финальный круг - из-за желтых флагов гонщики были вынуждены сбросить скорость, в их числе оказались и Феттель с Оконом.
Гонка
На прогревочном круге технические проблемы возникли у мексиканца Серхио Переса ("Ред Булл") - на его болиде заглох мотор, но его удалось реанимировать и пилот стартовал с пит-лейна. В лидирующей группе Шарль Леклер ("Феррари") прошел Боттаса в борьбе за третье место, но вскоре финн вернул позицию, а монегаск пропустил вперед еще и британца Ландо Норриса ("Макларен"). Уже на первом круге закончилась гонка для Мазепина - россиянин допустил ошибку на выходе из поворота, его болид развернуло, и он врезался в заградительный барьер. Также проблемы возникли и у Шумахера, но он смог продолжить гонку после разворота.
Мазепин выбыл из гонки на первой же связке поворотов— Матч ТВ (@MatchTV) March 28, 2021
Машину без контакта повело вбок, а потом почти так же развернуло и Шумахера – но Мик продолжил заезд.
По радиосвязи Никита сказал, что у него что-то случилось с педалью газа. В «Хаасе» будет серьезный разбор полетов pic.twitter.com/1LgznoVKD2
"Я допустил ошибку, - приводит комментарий Мазепина портал Racefans ("Рейсфанс"). - Шины были холодными, я заехал на поребрик, слишком сильно надавил на газ, и в результате меня развернуло. Это моя ошибка. Я очень зол на себя и очень извиняюсь перед командой".
После первой волны пит-стопов сменился лидер - Хэмилтон возглавил гонку, Ферстаппен переместился на второе место, но выбрал иную шинную стратегию, третьим остался Боттас. В середине пелотона шла не менее интересная борьба, которую вели чемпионы мира Алонсо, Феттель и финн Кими Райкконен ("Альфа Ромео"). Чуть впереди них продолжал прорываться Перес. После вторых остановок в боксах Хэмилтон опережал Ферстаппена на восемь секунд, и у нидерландца оставалось 16 кругов, чтобы нивелировать отставание.
И с этой задачей Ферстаппен практически справился - за несколько кругов до финиша он догнал Хэмилтона и даже прошел его, но был вынужден пропустить его снова, поскольку выехал за пределы трассы во время обгона, за счет чего получил преимущество. На оставшихся кругах нидерландец еще несколько раз пробовал атаковать британца, но попытки не увенчались успехом. Хэмилтон одержал 96-ю победу в карьере, однако поход за восьмым титулом не обещает быть легким для него. Замкнул призовой подиум Боттас, на счету которого также лучший круг в гонке. Шумахер стал последним из финишировавших (16-е место).
Одновременно с "Формулой-1" стартовал сезон и в "Формуле-2", где выступает пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing ("Эс-эм-пи рейсинг") Роберт Шварцман. Первый этап получился сложным для россиянина - в квалификации он допустил ошибку и в двух гонках из трех вынужден был стартовать за пределами топ-10. В первой спринтерской гонке он финишировал четвертым, во второй сошел с дистанции после контакта с соперником. В основной воскресной гонке он занял седьмое место, по ходу заезда получив штраф за столкновение с соперниками.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Италии с 16 по 18 апреля, "Формулы-2" - с 21 по 23 мая в Монако.