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НХЛ

Шайбы Евгения Свечникова и Наместникова помогли "Детройту" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Детройта"
Хоккеисты "Детройта" AP Photo/Carlos Osorio
Описание
Хоккеисты "Детройта"
© AP Photo/Carlos Osorio

ТАСС, 29 марта. "Детройт" одержал победу над "Коламбусом" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников (11-я минута), Майкл Расмуссен (43), Филип Гронек (59) и Владислав Наместников (59). У проигравших отличился Джек Рославик (39). Свечников набрал свое пятое очко в текущем сезоне НХЛ, на его счету три гола и две результативные передачи. На счету Наместникова 11 (6+5) очков.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Детройт" занимает последнее, восьмое место, набрав 28 очков в 36 матчах, "Коламбус" с 34 очками после 36 игр идет шестым.

"Детройт" в следующем матче в гостях сыграет с "Флоридой", "Коламбус" на выезде встретится с "Тампой". Оба матча пройдут 31 марта.

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