Российских фигуристов после возвращения с чемпионата мира встретили под гимн страны

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Несколько десятков болельщиков с цветами и флагами встретили в терминале D аэропорта Шереметьево российскую сборную по фигурному катанию, вернувшуюся в Москву из Стокгольма с чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Чартерный рейс авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в Москве в 2:51 мск. После прохождения паспортного контроля российские спортсмены вышли к болельщикам, которые встречали их, исполняя гимн России.

"Я не ожидала увидеть столько болельщиков, - сказала ТАСС Елизавета Туктамышева. - Цветы, флаги - очень приятно. И очень приятно было слышать наш гимн. А сейчас хочется уже отдохнуть".

Александра Трусова рада увидеть такой теплый прием. "У нас самые лучшие болельщики. Конечно, очень приятно видеть наши флаги и наконец слышать гимн, - сказала фигуристка ТАСС. - На чемпионате мира, помимо того, что не звучал наш гимн, еще и флаг упал на награждении. Хорошо вернуться домой".

На чемпионате мира российские фигуристы завоевали шесть медалей - три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебро в активе Елизаветы Туктамышевой, бронзовые награды выиграли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание).