"Даллас" проиграл "Флориде" в матче НХЛ. Гурьянов подрался со Стиллманом

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо (6-я и 14-я минуты), Энтони Дюклер (7) и Оуэн Типпетт (59). У проигравших отличился Джейсон Робертсон (5).

ТАСС, 29 марта. "Даллас" уступил "Флориде" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российских форвард "Далласа" Денис Гурьянов результативными действиями не отметился, в третьем периоде он подрался с защитником "Флориды" Райли Стиллманом. Во втором периоде тяжелую травму получил один из ведущих защитников "Флориды" Аарон Экблад, он покинул площадку на носилках.

"Даллас" занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 31 очко в 32 играх. "Флорида" идет третьей с 48 очками в 35 матчах.

В следующем матче "Даллас" 31 марта в гостях сыграет с "Нэшвиллом", "Флорида" в этот же день примет "Детройт".

В другом матче игрового дня "Нью-Джерси" в гостях обыграл "Бостон" со счетом 1:0.